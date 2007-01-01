В центре спасения диких животных «Феникс» появился косуленок

Малыша вряд ли удастся вылечить до конца.

Детеныша косули привезли в «Феникс» в воскресенье, 7 июля. Об этом сообщила руководитель центра Вероника Матюшина. -

- Мы, конечно, сейчас животных не принимаем, но вот для этого сделали исключение. Был бы девочкой, назвали бы Дюймовочкой, но Пипин имя ему, - рассказала Матюшина. - Беломышечная болезнь- классика.

Как уточнила руководитель центра, беломышечная болезнь – это недоразвитие мышечной ткани, которое возникает из-за нехватки селена. В «Фениксе» уже были пациенты с таким диагнозом. Вероника Матюшина отметила, то вылечить болезнь до конца невозможно.