64 новорожденных появилось в Калуге за минувшую неделю
В минувшем же месяце в Калуге родилось 324 ребенка, об этом 8 июля сообщила Городская Управа.
Определено и самое популярное женское имя - Ева. Рейтинг продолжают Варвара, Виктория и София.
Что касается мальчиков, то здесь лидируют Артем, Матвей, Михаил и Александр.
Всего же с начала года в калужском управлении загс зарегистрировано 1010 новорожденных.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
В октябре 2022 года в Патриаршем дворце Московского Кремля проходила выставка, посвященная жизни и деятельности Георгия Чичерина, первого наркома по иностранным делам Советского Союза. Подборка артефактов и цитат наркома представила его человеком артистичным, не чуждым иронии и гедонизма, каким он и был на самом деле....