64 новорожденных появилось в Калуге за минувшую неделю

33 мальчика и 31 девочка родились с 1 по 7 июля.

В минувшем же месяце в Калуге родилось 324 ребенка, об этом 8 июля сообщила Городская Управа.

Определено и самое популярное женское имя - Ева. Рейтинг продолжают Варвара, Виктория и София.

Что касается мальчиков, то здесь лидируют Артем, Матвей, Михаил и Александр.

Всего же с начала года в калужском управлении загс зарегистрировано 1010 новорожденных.