В Калужской области пенсионерку доставили до скорой в ковше трактора
93-летнюю жительницу деревни Хлопово Калужской области пришлось погрузить в ковш трактора и везти до места, где начинается нормальная дорога. Видео опубликовали в сообществе «Калуга за рулем».
Женщине стало плохо из-за повышенного давления. К счастью, благодаря усилиям местных жителей, пациентку доставили до нужного места.
Дорогу сильно размыло после дождей. Многие люди в комментариях пожаловались на колею и ямы и сообщили, что это уже не первый такой случай.
- Там всего 1,6 км по указателю на повороте. Дорога всегда такой была, - отметил мужчина. Даже когда высыхает – колея по колено.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
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