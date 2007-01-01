В Калужской области пенсионерку доставили до скорой в ковше трактора

Врачи не проехали по разбитой дороге.

93-летнюю жительницу деревни Хлопово Калужской области пришлось погрузить в ковш трактора и везти до места, где начинается нормальная дорога. Видео опубликовали в сообществе «Калуга за рулем».

Женщине стало плохо из-за повышенного давления. К счастью, благодаря усилиям местных жителей, пациентку доставили до нужного места.

Дорогу сильно размыло после дождей. Многие люди в комментариях пожаловались на колею и ямы и сообщили, что это уже не первый такой случай.

- Там всего 1,6 км по указателю на повороте. Дорога всегда такой была, - отметил мужчина. Даже когда высыхает – колея по колено.