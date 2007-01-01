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В Калужской области спасатели вытащили собак из двухметровой ямы с водой

Их поблагодарили местные жители.
Софья Фирсова
11:09 сегодня
0 510
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В субботу, 6 июля, в Козельске была организована операция по спасению двух собак. Бедняги провалились в яму, глубиной в 2 метра. Об этом сообщила подписчица сообщества «Козельск Онлайн».

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МЧС из нашего города. Ребята достали их, пусть и с большими усилиями, - уточнила женщина. Спасибо от всех волонтеров города. Вы лучшие!

Судя по словам местных, четвероногие стали заложниками ямы с водой, которая уже давно беспокоит жителей.

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Лента комментариев
Василёк

это не просить нужно, а требовать. И делать это должна была бы прокуратура. Это, конечно, если бы мы жили в правовом демократическом государстве.

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что-то все забыли про то, что у нас еще полном ходом должна лететь очистка водохранки. Вот даже баржа стоит, а толку ?

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Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
22:41 07.07
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harier

Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))

...
Благоустройство
Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
19:54 07.07
5 5837
Tomer Savoia

Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала.

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Как сейчас выглядит обвалившийся склон у музея космонавтики
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15:29 07.07
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Елисей Цуканов

Все развалено,заросшее,грязное..Склон 1.5 года уже в таком состояние,и даже не пытаются делать,если не кривые и жадные руки чиновников Калужских,склон еще 100 лет простоял бы в том состояние,котором был ранее..

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Андрей Ермишин

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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В июле исполнилось 10 лет с начала этого ада, под названием "вторая очередь гмик". 10 (десять) лет горожане лишены возможности нормального спуска по лестнице от парка Циолковского к набережной. Это уже не прорыв и даже не рывок...

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