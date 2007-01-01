В Калужской области спасатели вытащили собак из двухметровой ямы с водой
В субботу, 6 июля, в Козельске была организована операция по спасению двух собак. Бедняги провалились в яму, глубиной в 2 метра. Об этом сообщила подписчица сообщества «Козельск Онлайн».
- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МЧС из нашего города. Ребята достали их, пусть и с большими усилиями, - уточнила женщина. Спасибо от всех волонтеров города. Вы лучшие!
Судя по словам местных, четвероногие стали заложниками ямы с водой, которая уже давно беспокоит жителей.
Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))...
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