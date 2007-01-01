В Калужской области спасатели вытащили собак из двухметровой ямы с водой

Их поблагодарили местные жители.

В субботу, 6 июля, в Козельске была организована операция по спасению двух собак. Бедняги провалились в яму, глубиной в 2 метра. Об этом сообщила подписчица сообщества «Козельск Онлайн».

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МЧС из нашего города. Ребята достали их, пусть и с большими усилиями, - уточнила женщина. Спасибо от всех волонтеров города. Вы лучшие!

Судя по словам местных, четвероногие стали заложниками ямы с водой, которая уже давно беспокоит жителей.