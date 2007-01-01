Калужские цветы отмечены наградой на ВДНХ
Как пояснил заместитель губернатора Владимир Попов, отмечено качество калужских саженцев.
На выставке нашим регионом был также презентован особый сорт роз «Калуга», а несколько тонн живых цветов украсили калужский стенд.
Владимир Попов выразил благодарность партнерам проектов. В частности, студентам калужского филиала Академии им. К. А. Тимирязева, стараниями которых и были выращены цветы для экспозиции, которую зам. губернатора назвал «космической».
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