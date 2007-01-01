Калужане взглянули на летний вечер под другим углом
Калужане рассказали, что им довелось увидеть красоту летнего вечера в непривычном для всех ракурсе.
Своими впечатлениями от воздухоплавания поделились с редакцией.
- Горизонт в лучах заходящего солнца, яркая зелень полей и ароматы разнотравья в воздухе - лето прекрасно!
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