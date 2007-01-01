Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

В пятницу, 5 июля, стало известно, что международную выставку-форум «Россия» посетили 18 миллионов гостей.

18-миллионной посетительницей стала Лиза Савина из города Владимира.

Она выиграла семейное путешествие в Омскую область.

Подарочный сертификат получала вместе с родителями, Алексеем и Ксенией, и братом Макаром.

- Осталось ровно три дня до закрытия выставки. Всем гостям спасибо за такое внимание, за любовь, - обратилась ко всем генеральный директор выставки-форума "Россия" Наталья Виртуозова.

Выставка проходит с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве.