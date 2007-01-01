Калужанка просит городского голову заняться брошенной площадью Победы

Дорога без бордюров не устраивает горожан.

В редакцию пожаловалась на состояние дороги на площади Победы местная жительница.

- Хочу обратиться к городскому главе, который гуляет по городу по утрам и показывает не обстриженые кусты. А то, что площадь Победы стоит, дорога без бордюров - это нормально ? С колясками невозможно ни проехать, ни заехать. Это что такое? Стоит уже второй месяц брошенное кольцо площади. Разбили бордюры, типо уложили асфальт, и все.

Напомним, работы здесь остановились в июне.

Объект должны сдать к 1 августа.