Калужанка просит городского голову заняться брошенной площадью Победы
В редакцию пожаловалась на состояние дороги на площади Победы местная жительница.
- Хочу обратиться к городскому главе, который гуляет по городу по утрам и показывает не обстриженые кусты. А то, что площадь Победы стоит, дорога без бордюров - это нормально ? С колясками невозможно ни проехать, ни заехать. Это что такое? Стоит уже второй месяц брошенное кольцо площади. Разбили бордюры, типо уложили асфальт, и все.
Напомним, работы здесь остановились в июне.
Объект должны сдать к 1 августа.
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