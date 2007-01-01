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Общество

Калужанка просит городского голову заняться брошенной площадью Победы

Дорога без бордюров не устраивает горожан.
17:05 сегодня
0 617
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В редакцию пожаловалась на состояние дороги на площади Победы местная жительница.

- Хочу обратиться к городскому главе, который гуляет по городу по утрам и показывает не обстриженые кусты. А то, что площадь Победы стоит, дорога без бордюров - это нормально ? С колясками невозможно ни проехать, ни заехать. Это что такое? Стоит уже второй месяц брошенное кольцо площади. Разбили бордюры, типо уложили асфальт, и все.

Напомним, работы здесь остановились в июне.

Объект должны сдать к 1 августа.

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Лента комментариев
harier

Если речь о той части склона, где расположена лестница от главного входа старого музея вниз на склон, то наклоненные деревья и трещина на обочине дороги там давно, со времен первых оползней. Но там уже не территория музея, поэтому на тот участок склона пока забили. Когда доползет до будки КПП второй очереди музея, тогда зашевелятся ))

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Tomer Savoia

Заметили наклоненные деревья вдалеке на склоне. Поднялись по отсыпанным дорожкам, а там трещина ползет. Дорожка вверху тоже съехала.

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10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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Комментарий дня
Елисей Цуканов

ПОКА руки кривые не дошли,все было целое.До сих пор склон стоял бы в хорошем состояние,и еще простоял бы 100 лет,все удалили,хрен что сделали,и бросили,уже 1.5 год в таком состояние

...
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