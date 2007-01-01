В День семьи, любви и верности в Калуге прошли торжества

Награждали семейные пары и молодоженов.

В пятницу, 5 июля, в сквере у храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы традионно чествовали семейные пары.

Участниками стали координаторы проекта «Всероссийский парад семьи».

- В этом году Всероссийский парад семьи пройдет в более чем 100 городах России: от Камчатки до Калининграда, и стартует он в Калуге, - сказал один из координаторов проекта Андрей Васильев. - С чем я вас всех поздравляю!

Молебен в честь святых Петра и Февронии провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

С праздником присутствующих поздравила замминистра труда и социальной защиты области Елена Алексеева. Она пожелала семейным парам долгой совместной жизни и, чтобы в области появлялось как можно больше супружеских династий.

После поздравляли молодоженов, кто решил в этот день заключить брак. Чествовали супружеские пары, которые прожили в любви и согласии более 25 лет. Им вручили памятные медали «За любовь и верность».