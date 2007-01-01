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За 11 лет в Калужской области семейные фермы получили миллиард рублей господдержки

Объявлены новые победители конкурса грантов.
15:37 сегодня
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Елена Сумак.
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В пятницу, 5 июля, министерство сельского хозяйства Калужской области рассказало об итогах ежегодного конкурса грантов «Агропрогресс», направленных на развитие семейных ферм и материально-технической базы кооперативов.

Поддержка возможна благодаря госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калужской области».

А победителями стали фермеры: Александр Лысов, Роман Гетамнский, Иван Филинков и Андрей Захаров, сельхозкооператив «Калужский фермер».

В 2024 году на развитие семейных ферм выделено 64,6 миллиона рублей, а на кооперативы - 30 миллионов рублей.

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Лента комментариев
Потрачено

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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Елисей Цуканов

ПОКА руки кривые не дошли,все было целое.До сих пор склон стоял бы в хорошем состояние,и еще простоял бы 100 лет,все удалили,хрен что сделали,и бросили,уже 1.5 год в таком состояние

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