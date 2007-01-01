За 11 лет в Калужской области семейные фермы получили миллиард рублей господдержки
В пятницу, 5 июля, министерство сельского хозяйства Калужской области рассказало об итогах ежегодного конкурса грантов «Агропрогресс», направленных на развитие семейных ферм и материально-технической базы кооперативов.
Поддержка возможна благодаря госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калужской области».
А победителями стали фермеры: Александр Лысов, Роман Гетамнский, Иван Филинков и Андрей Захаров, сельхозкооператив «Калужский фермер».
В 2024 году на развитие семейных ферм выделено 64,6 миллиона рублей, а на кооперативы - 30 миллионов рублей.
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