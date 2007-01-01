Калужанка предлагает жителям установить волейбольную сетку для подростков

Волонтеры могут откликнуться.

В редакцию написала неравнодушная калужанка.

- У нас по улице Грабцево между домами 48 и 50 хотелось бы установить волейбольную сетку для подростков. Это всего лишь пару столбов и сама сетка. Вполне может быть, кто-то сможет нам помочь. К сожалению, ни того, ни другого у нас нет. А помочь подросткам хочется. Через Горуправу это сложно, там инициативное бюджетирование - много времени займёт на сбор подписей и документов. Может быть, кто-то из жителей откликнется и на добровольных началах поможет.

Для желающих помочь женщина оставила номер для связи: 8 953 461 30 23.