Калужскую область во время рабочей поездки посетил Денис Мантуров

В пятницу, 5 июля, в наш регион с рабочей поездкой прибыл первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

С губернатором Калужской области Владиславом Шапшой он посетил промышленные предприятия региона.

В индустриальном парке «Росва» они увидели работу Биотехнологического комплекса. Сейчас здесь производят первую партию раствора глюкозы. В будущем ее будут применять в учреждениях здравоохранения. Это первое отечественное производство глюкозы полного цикла. Предприятие использовало льготный заем Фонда развития промышленности в 2 млрд рублей.

Здесь же производят аскорбиновую кислоту для пищевой, сельскохозяйственной, косметической и фармацевтической промышленности и прочее.

Дениса Мантурова встретили и на заводе Gislaved в Калуге (бывший Continental). Здесь запустили производство автомобильных шин полного цикла, от резиносмешения и подготовки материалов, сборки и вулканизации до проведения контроля качества продукции.

- Видим, что предприятие уже восстановилось после временного снижения объёма производства после ухода западных собственников. Понимаем, как предприятию развиваться дальше – сказал Денис Мантуров на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Они обсудили вопросы развития промышленного потенциала региона, особенно поддержку организаций, перезапускающих производство.

Владислав Шапша отметил, что наш регион в условиях санкций смог привлечь новых партнёров. Они уже развивают у нас свои производства. За пять месяцев этого года рост промышленного производства составил 23%. Наш регион первый в ЦФО.