В Калужской области продолжают восстанавливать электричество после урагана
В субботу вечером, 6 июля, в редакцию обратились жители Перемышльского района.
- Больше суток нет света в Перемышльском районе, деревня Будаково. Маленький ребенок, на электричестве все, и вода, и свет, холодильник…Изначально обещали устранить было до утра 6 июля, дале до 20:00, сейчас до часу ночи, сказали. А потом что? Переносят и переносят.
Спустя время калужанка написала:
- Ночью свет наконец-то дали, в 2-3 ночи. Больше суток не было.
- По всей территории Калужской области с 4 по 6 июля проходил грозовой фронт с ураганным ветром с порывами до 27 м/с, в связи с чем в ряде населённых пунктов наблюдались локальные отключения, - комментируют ситуацию Россети. - Работа по устранению технологических нарушений велась и продолжает производиться непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке. В деревня Будаково Перемышльского района электроснабжение восстановлено.
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