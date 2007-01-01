Жители села благодарят работников калужского водоканала

В редакцию написали жители села Льва Толстое.

В субботу, 6 июля, в редакцию обратилась жительница села Льва Толстого.

Женщина очень просила передать слова благодарности сотрудникам водоканала.

- Хочу выразить огромную благодарность работникам Льва Толстовского участка Областного водоканала. Вчера, 5 июля, после обеда случился прорыв водопровода на ул. Пушкина. Ситуация усугублялась тем, что трубы водопровода там проходят между корней высоких деревьев. Бригада, включая начальника участка Александра Геннадьевича (фамилию к сожалению не знаю), меняли трубы в течение дня и всей ночи, временами под дождем. Ранним утром мы уже получили воду в дома. Я сама видела как поздним вечером наши настоящие мужчины! трудились в сложных погодных условиях и сказали, что будут работать, пока не заменят трубу. Не знаю куда обратиться, чтобы таких замечательных работников поощрили за такой трудовой подвиг.

Село Льва Толстого, Индерёва Ирина Георгиевна.