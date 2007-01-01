Жители села благодарят работников калужского водоканала
В субботу, 6 июля, в редакцию обратилась жительница села Льва Толстого.
Женщина очень просила передать слова благодарности сотрудникам водоканала.
- Хочу выразить огромную благодарность работникам Льва Толстовского участка Областного водоканала. Вчера, 5 июля, после обеда случился прорыв водопровода на ул. Пушкина. Ситуация усугублялась тем, что трубы водопровода там проходят между корней высоких деревьев. Бригада, включая начальника участка Александра Геннадьевича (фамилию к сожалению не знаю), меняли трубы в течение дня и всей ночи, временами под дождем. Ранним утром мы уже получили воду в дома. Я сама видела как поздним вечером наши настоящие мужчины! трудились в сложных погодных условиях и сказали, что будут работать, пока не заменят трубу. Не знаю куда обратиться, чтобы таких замечательных работников поощрили за такой трудовой подвиг.
Село Льва Толстого, Индерёва Ирина Георгиевна.
УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?...