Для молодежи Калужской области Общество «Знание» проводит лектории

В нашем регионе с 4 по 15 июля проводятся просветительские мероприятия, посвященные Дню молодежи.

В Качестве первой площадки программы выступила районная централизованная библиотечная система в Жиздре. Именно здесь 4 июля школьники, студенты, а также молодые специалисты встретились, чтобы обсудить главные достижения страны в XXI веке и перспективы для молодежи.

8 июля Российское общество «Знание» приглашает жителей Юхнова в межпоселенческую библиотеку, где речь будет идти о внутреннем туризме.

15 июля слушателям расскажут о живописных уголках России в Районной централизованной библиотечной системы Бетлицы.