«Сам, по колено в воде, старался вытащить троллейбус из потока»: Калужанин благодарит водителя за помощь в шторм
- В самый разгул шторма возвращался с объекта на троллейбусе 18-го маршрута. Не доезжая до площади Маяковского, он попал в настоящий поток — кабина водителя и передние площадки затопило, тяга отключилась. От потопа спасались на задней площадке.
В районе 10-й школы дерево упало на провода повредив контактную сеть. В итоге: маршрут №18 полностью встал. Волны от проезжавших машин были такими, что восьмитонный троллейбус раскачивало как лодку.
Не помню номер машины, но хотелось бы выразить благодарность водителю: он оперативно вызвал аварийную бригаду и сам, по колено в воде, под ливнем, старался вытащить троллейбус из потока.
Отдельная «благодарность» калужским управленцам. Ситуация с затоплением площади Маяковского происходит с завидной регулярностью из года в год.
Напомним, 5 июля Калужскую область накрыл ураган «Орхан».
УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?...
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