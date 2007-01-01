«Сам, по колено в воде, старался вытащить троллейбус из потока»: Калужанин благодарит водителя за помощь в шторм

Житель Калуги поделился с нашей редакцией историей о неравнодушном автомобилисте, который во время непогоды оказал помощь.

- В самый разгул шторма возвращался с объекта на троллейбусе 18-го маршрута. Не доезжая до площади Маяковского, он попал в настоящий поток — кабина водителя и передние площадки затопило, тяга отключилась. От потопа спасались на задней площадке.

В районе 10-й школы дерево упало на провода повредив контактную сеть. В итоге: маршрут №18 полностью встал. Волны от проезжавших машин были такими, что восьмитонный троллейбус раскачивало как лодку.

Не помню номер машины, но хотелось бы выразить благодарность водителю: он оперативно вызвал аварийную бригаду и сам, по колено в воде, под ливнем, старался вытащить троллейбус из потока.

Отдельная «благодарность» калужским управленцам. Ситуация с затоплением площади Маяковского происходит с завидной регулярностью из года в год.

Напомним, 5 июля Калужскую область накрыл ураган «Орхан».