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Новость дня Общество

«Сам, по колено в воде, старался вытащить троллейбус из потока»: Калужанин благодарит водителя за помощь в шторм

Житель Калуги поделился с нашей редакцией историей о неравнодушном автомобилисте, который во время непогоды оказал помощь.
Анастасия Каторгина
17:34 сегодня
0 344
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- В самый разгул шторма возвращался с объекта на троллейбусе 18-го маршрута. Не доезжая до площади Маяковского, он попал в настоящий поток — кабина водителя и передние площадки затопило, тяга отключилась. От потопа спасались на задней площадке.

В районе 10-й школы дерево упало на провода повредив контактную сеть. В итоге: маршрут №18 полностью встал. Волны от проезжавших машин были такими, что восьмитонный троллейбус раскачивало как лодку.

Не помню номер машины, но хотелось бы выразить благодарность водителю: он оперативно вызвал аварийную бригаду и сам, по колено в воде, под ливнем, старался вытащить троллейбус из потока.

Отдельная «благодарность» калужским управленцам. Ситуация с затоплением площади Маяковского происходит с завидной регулярностью из года в год.

Напомним, 5 июля Калужскую область накрыл ураган «Орхан».

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Александр KU

Постоянные аварии из за автомобилей. Ограничте скорость в городе до 30 км/ч. Сколько должно ещё произойти убийств и увечий из за этого транспорта?

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УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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