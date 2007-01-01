«У нас на глазах на всем Правобережье пропадает свет»: Калужане рассказали чем им запомнилась буря
- Ехал на заказ в самый разгар ливня и тут полностью «отрубился» интернет. Еле нашел заказчицу и, когда уже ехали на Правый берег по Гагарина, на наших глазах на всем Правобережье пропал свет, кроме «Глобуса». Говорят, только минут через 20 электричество появилось., - рассказал нам один из таксистов, который ездил во время шторма.
Ураган «Орхан» натворил много бед. Транспорт по-настоящему плыл по залитым дорогам, а пенсионеру из Калуги сильный ветер повредил окно.
На улице Театральной снесло фотовыставку. На этих стендах рассказывалось о врачах областной больницы. В Тарусском районе, Григорьевке, на Малинниках и в других местах выпал град. Причем в Тарусском районе также наблюдался еще и смерч.
Рядом с больницей номер 5, в парке Циолковского, Воскресенском переулке на Суворова, Кирова и других улицах ветер повалил деревья, одно из них упало рядом с музеем истории космонавтики. На Чехова оно завалилось на автомобиль, а на Жукова деревья упали прямо на провода.
УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?...
Это вовсе не легенда, а чернильный гриб, навозник (Копринус), применялся для изготовления чернил ещё в XVIII и XIX веках которые добавляли к обычным в качестве средства для защиты документов государственной важности, акций и крупных денежных векселей. Эта защитная технология являлась своего рода прообразом современных водяных знаков....
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