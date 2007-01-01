«У нас на глазах на всем Правобережье пропадает свет»: Калужане рассказали чем им запомнилась буря

Калужане поделились в соцсетях видео и фото последствий непогоды, а также рассказали свои истории.

- Ехал на заказ в самый разгар ливня и тут полностью «отрубился» интернет. Еле нашел заказчицу и, когда уже ехали на Правый берег по Гагарина, на наших глазах на всем Правобережье пропал свет, кроме «Глобуса». Говорят, только минут через 20 электричество появилось., - рассказал нам один из таксистов, который ездил во время шторма.

Ураган «Орхан» натворил много бед. Транспорт по-настоящему плыл по залитым дорогам, а пенсионеру из Калуги сильный ветер повредил окно.

Так автомобили ехали на Северном

Поврежденное окно пенсионера

На улице Театральной снесло фотовыставку. На этих стендах рассказывалось о врачах областной больницы. В Тарусском районе, Григорьевке, на Малинниках и в других местах выпал град. Причем в Тарусском районе также наблюдался еще и смерч.

Фото из телеграм-канала главы администрации Тарусского района

Упавшие стенды на улице Театральной

Рядом с больницей номер 5, в парке Циолковского, Воскресенском переулке на Суворова, Кирова и других улицах ветер повалил деревья, одно из них упало рядом с музеем истории космонавтики. На Чехова оно завалилось на автомобиль, а на Жукова деревья упали прямо на провода.