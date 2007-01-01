Итоги бури: калужские энергетики устраняют последствия непогоды

Вечером, 5 июля, на регион обрушился сильнейший шторм.

Из-за этого во многих районах области наблюдались перебои со светом.

— Произошли временные отключения в Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в городе Калуге.

Об этом сообщается на горячей линии «Калугаэнерго».

— По Козельскому району семь заявок поступило. Примерно до 12:00 должны все устранить. Была также вызвана дополнительная бригада, - рассказал нам диспетчер.

Напомним, что вчера во время непогоды в центре Калуги затопило дороги, на Северном выпал град, а на улице Циолковского сильный ветер повредил окно пожилому калужанину.