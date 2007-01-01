Итоги бури: калужские энергетики устраняют последствия непогоды
Из-за этого во многих районах области наблюдались перебои со светом.
— Произошли временные отключения в Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в городе Калуге.
Об этом сообщается на горячей линии «Калугаэнерго».
— По Козельскому району семь заявок поступило. Примерно до 12:00 должны все устранить. Была также вызвана дополнительная бригада, - рассказал нам диспетчер.
Напомним, что вчера во время непогоды в центре Калуги затопило дороги, на Северном выпал град, а на улице Циолковского сильный ветер повредил окно пожилому калужанину.
УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?...
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