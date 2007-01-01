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Итоги бури: калужские энергетики устраняют последствия непогоды

Вечером, 5 июля, на регион обрушился сильнейший шторм.
Анастасия Каторгина
11:19 сегодня
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Из-за этого во многих районах области наблюдались перебои со светом.

— Произошли временные отключения в Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Ферзиковском,  Перемышльском и Тарусском районах, а также в городе Калуге.

Об этом сообщается на горячей линии «Калугаэнерго».

— По Козельскому району семь заявок поступило. Примерно до 12:00 должны все устранить. Была также вызвана дополнительная бригада, - рассказал нам диспетчер.

Напомним, что вчера во время непогоды в центре Калуги затопило дороги, на Северном выпал град, а на улице Циолковского сильный ветер повредил окно пожилому калужанину. 

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Лента комментариев
Shyshka

УК "Калужский край" вообще уклоняется от выполнения своих обязанностей. Чтобы попросить починить ливневую трубу с крыши, мне пришлось обращаться в ГЖИ. В нашем доме периодически сыплются межпанельные швы. Первый раз пришлось обратиться года 2 назад. Ни за что не поверите как они их заделывали: пытались ставили бумажные маячки! Потом еще и меня обвинили в том, что мной было неправильно написано заявление (хотя были приложены фотографии и схемы трещин). Сейчас опять поплыли швы из-за ливневки. Было написано в УК заявление. Проходит месяц. Звоню. Отвечают, что у них все на контроле. Задаю вопрос: когда будет осуществлен ремонт. Ответ: ВДОХ! Конкретный срок. Ответ: ОХ!. И так в течение примерно пяти минут: на все мои вопросы ни одного ответа, а только охи да вздохи. Пришлось опять писать в ГЖИ. Ничего абсолютно УК не сделано до сих про (прошло уже 3 месяца). Непонятно за что "Калужский край" получает с нас деньги? За то, чтобы мы вместо работы мы слушали охи да вздохи?

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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