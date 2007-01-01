Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину

В УК отказались приезжать на вызов.

В редакцию обратилась жительница улицы Циолковского, 60 с просьбой рассказать о происшествии у ее соседа.

- Во время шторма у него очень сильно повредилась оконная рама. Мы с ним позвонили в управляющую компанию "Калужский край". Там мне ответили, что мастер может приехать только во вторник. Еще звонили в организацию по установке окон. Там отказали, сославшись на то, что не занимаются деревянными оконными рамами.

Судя по словам калужанки, пенсионер одинок и ему не к кому обратиться за помощью.

Мы решили сами позвонить в УК, но нам не ответили. Будем продолжать следить за ситуацией.