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Общество

Сильный ветер повредил окно пожилому калужанину

В УК отказались приезжать на вызов.
Софья Фирсова
20:34 сегодня
0 339
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В редакцию обратилась жительница улицы Циолковского, 60 с просьбой рассказать о происшествии у ее соседа.

- Во время шторма у него очень сильно повредилась оконная рама. Мы с ним позвонили в управляющую компанию "Калужский край". Там мне ответили, что мастер может приехать только во вторник. Еще звонили в организацию по установке окон. Там отказали, сославшись на то, что не занимаются деревянными оконными рамами.

Судя по словам калужанки, пенсионер одинок и ему не к кому обратиться за помощью.

Мы решили сами позвонить в УК, но нам не ответили. Будем продолжать следить за ситуацией.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это вовсе не легенда, а чернильный гриб, навозник (Копринус),  применялся для изготовления чернил ещё в XVIII и XIX веках которые добавляли к обычным в качестве средства для защиты документов государственной важности, акций и крупных денежных векселей. Эта защитная технология являлась своего рода прообразом современных водяных знаков.

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С_А

То есть медведь людоед ходит спокойно и нападает на пенсионеров, а охота на этого зверя до сих пор запрещена? С учётом, что их в области стало предельно много!

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А это нормально размещать тут такие фотографии???

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йЮкея

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Boreven

Недавно я посетил Зеленоградск, и хочу поделиться своими впечатлениями об этом удивительном городе. Первое, что меня поразило, это красивая морская набережная и городской променад с протяжённым пляжем. Здесь можно наслаждаться морским бризом, гулять и любоваться видами. В Зеленоградске есть большой парк, который за городом сливается с большим сосновым бором. Зеленоградск — это тихий приморский городок, который подходит как для спокойного отдыха, так и для развлечений. И таких городков в области много. не удивительно, что Калининград стал популярен у туристов

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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