Юнармейцев из Калуги приглашают принять участие в конкурсном отборе на смену в «Артек»

Работы принимают до 17 июля.

Юнармейцы с 11 до 17 лет должны будут прислать видеопрезентацию, на которой они расскажут о своих творческих успехах. Об этом сообщили в минспорта Калужской области. Подробности можно узнать здесь. С 2020 года начальником главного штаба Движения "Юнармия" стал олимпийский чемпион,трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы Никита Нагорный. В 2021 году он приезжал в Калугу, чтобы встретиться с губернатором Владиславом Шапшой и юнармейцами региона.