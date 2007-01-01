Губернатор Калужской области вручил медали «За любовь и верность»

Семейные пары получили награду от главы региона.

В пятницу, 5 июля, в Калуге в администрации губернатора Калужской области чествовали семейные пары региона.

Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности и состоялось в день празднования 80-летия образования Калужской области.

В этот день награждали семейные пары региона, которые десятилетия в семейном союзе, хранят любовь и верность.

— Именно семья является оплотом нашей страны, - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Семья и вера – два краеугольных камня, которые всегда держали Россию и делали её великой.

Глава региона пожелал семьям благополучия, любви, благоденствия.

Медали «За любовь и верность» 28 супружеским парам из всех районов Калужской области.