Калужане попали в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителей назовут в День семьи, любви и верности.

С 5 по 8 июля 2024 года в Москве состоится финал народного конкурса «Это у нас семейное».

Участвовать будут 300 семейных команд со всей страны, это более двух тысяч человек от 5 до 94 лет из 83 регионов России.

Калужскую область представят две семьи: Слепцовы, Стародубцевы из Тарусы и семья Литвиновых, Поповкиных, Тереховых из Мосальска.

Тарусская семья – это 35 родственников, но в конкурсе участвуют шестеро - бабушка, дедушка, мама, папа и двое детей.

Поповкины, Литвиновы и Тереховы в Мосальск перебралась недавно, но полюбили город с первого взгляда.

Победителей назовут в День семьи, любви и верности.