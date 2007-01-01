Калужские путешественники продолжают делать обзоры на стадионы

В этот раз нашему вниманию предоставили стадион «Труд» в Миассе.

Калужане, которые решили проехать 15 000 километров автостопом и показать стадионы в разных городах посетили Челябинскую область.

С местной командой «Торпедо-Миасс» мы встречались в прошлом сезоне два раза. Тогда тренер команды Владимир Федоров высоко оценил игру ФК «Калуга» и отметил энтузиазм и рвение болельщиков. Обзор на стадион «Труд» вы можете посмотреть на видео. До этого молодые люди сняли для калужан обзор стадиона в Обнинске.