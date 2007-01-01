В Балабаново открылся офис Альфа-Банка

Альфа-Банк расширяет свое присутствие в Калужской области, открывая современные отделения в различных районных центрах. Новый офис Альфа-Банка появился в центре города Балабаново на улице Боровского, дом 1.

Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должен выглядеть банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе.

Теперь жители города смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить бесплатную Альфа-Карту с супер-кэшбэком, популярную кредитную карту с бесплатным обслуживанием, а также для населения доступны выгодные ставки по кредитам, привлекательные ставки по вкладам и накопительным счетам.

«Появление офиса нового формата, в котором гармонично сочетаются живое человеческое общение и передовые цифровые сервисы — это ответ на вызов времени. Альфа-Банк всегда идет в ногу со временем и стремится быть самым удобным для клиента, - рассказал Давид Амбарцумян, региональный управляющий Альфа-Банка в Калужской области – Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь, как дома, а профессиональные менеджеры банка помогут решить любые финансовые вопросы».

Адрес офиса: г. Балабаново, ул. Боровская, д. 1.

время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.

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