Грибы, которые якобы использовали для тайнописи, растут в «Калужских засеках»

Навозник относится к семейству шампиньоновые. Несмотря на непривлекательное название, белый и серый навозник считается съедобным или условно съедобным. Без опасений можно есть молодые плодовые тела, шляпка которых еще не начала чернеть. Хотя старые навозники выглядят так, что вряд ли кто-то захочет употреблять их в пищу.

Стоит помнить, что даже съедобные грибы могут вызвать отравление, если растут в неположенных местах или были нарушены условия хранения. Некоторые исследователи утверждают, что навозник, при систематическом и правильном употреблении помогает избавиться от тяги к алкоголю. Однако с зависимостью все-таки лучше бороться с помощью врачей.

Интересным фактом является предназначение навозника для тайнописи в средние века. Черную слизь из гриба добавляли в чернила. Получатель письма брал увеличительное стекло и увидев споры грибов убеждался в подлинности послания. Эта теория долго распространялась среди людей, но затем выяснилось, что споры можно рассмотреть только под очень большим увеличением. Хотя, если такая легенда существует, может в те времена люди умели определять наличие тайной грибной слизи другим способом.

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