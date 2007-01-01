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Общество

Грибы, которые якобы использовали для тайнописи, растут в «Калужских засеках»

Софья Фирсова
13:21 сегодня
1 437
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Навозник относится к семейству шампиньоновые. Несмотря на непривлекательное название, белый и серый навозник считается съедобным или условно съедобным. Без опасений можно есть молодые плодовые тела, шляпка которых еще не начала чернеть. Хотя старые навозники выглядят так, что вряд ли кто-то захочет употреблять их в пищу.

Стоит помнить, что даже съедобные грибы могут вызвать отравление, если растут в неположенных местах или были нарушены условия хранения. Некоторые исследователи утверждают, что навозник, при систематическом и правильном употреблении помогает избавиться от тяги к алкоголю. Однако с зависимостью все-таки лучше бороться с помощью врачей.

Интересным фактом является предназначение навозника для тайнописи в средние века. Черную слизь из гриба добавляли в чернила. Получатель письма брал увеличительное стекло и увидев споры грибов убеждался в подлинности послания. Эта теория долго распространялась среди людей, но затем выяснилось, что споры можно рассмотреть только под очень большим увеличением. Хотя, если такая легенда существует, может в те времена люди умели определять наличие тайной грибной слизи другим способом.

А вы ходите на тихую охоту? Присылайте нам свои фото!

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это вовсе не легенда, а чернильный гриб, навозник (Копринус),  применялся для изготовления чернил ещё в XVIII и XIX веках которые добавляли к обычным в качестве средства для защиты документов государственной важности, акций и крупных денежных векселей. Эта защитная технология являлась своего рода прообразом современных водяных знаков.

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С_А

То есть медведь людоед ходит спокойно и нападает на пенсионеров, а охота на этого зверя до сих пор запрещена? С учётом, что их в области стало предельно много!

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colorkaluga

А это нормально размещать тут такие фотографии???

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Boreven

Недавно я посетил Зеленоградск, и хочу поделиться своими впечатлениями об этом удивительном городе. Первое, что меня поразило, это красивая морская набережная и городской променад с протяжённым пляжем. Здесь можно наслаждаться морским бризом, гулять и любоваться видами. В Зеленоградске есть большой парк, который за городом сливается с большим сосновым бором. Зеленоградск — это тихий приморский городок, который подходит как для спокойного отдыха, так и для развлечений. И таких городков в области много. не удивительно, что Калининград стал популярен у туристов

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10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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