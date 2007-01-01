ВТБ и НСПК запустили тестирование единого платежного QR-кода в магазинах
ВТБ совместно с НСПК одними из первых на банковском рынке начали пилотирование универсального платежного QR-кода. Новый способ оплаты заработал на кассах нескольких торговых сетей – крупных клиентов банка.
Универсальный QR-код – это технологическое решение, которое делает процесс оплаты более удобным для клиентов. Совершая покупки в розничных магазинах, не будет необходимости выбирать среди множества QR-кодов на кассе: достаточно отсканировать один и затем выбрать нужный способ оплаты – например, через Систему быстрых платежей или платежный сервис банка. При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.
Cоздание универсального QR-кода не только ускорит время оплаты, но и сделает ее более прозрачной – например, сейчас розничные клиенты не всегда понимают, какой qr-код им предлагают, СБП или одного из банков. Для финансового сектора и предпринимателей единый QR-код станет выгодным и удобным способом оплаты.
Универсальный QR-код запущен в пилотном режиме на кассах нескольких крупных ретейлеров – клиентов ВТБ. Помимо уже привычных способов оплаты, при сканировании универсального QR-кода в будущем появится возможность оплаты цифровыми рублями для тех клиентов банка, которые участвуют в пилоте по цифровому рублю.
Идея ВТБ создать единый платежный QR-код была предложена Банку России в рамках форума Finopolis 2023.
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