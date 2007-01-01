Губернатор Калужской области поздравил жителей с 80-летием со дня основания региона

Владислав Шапша обратился к калужанам и поздравил всех жителей Калужской области с круглой датой.

Губернатор отметил, что регион внес большой вклад в жизнь страны. Среди уроженцев Калужской земли такие яркие и великие личности, как маршал Победы Георгий Жуков, флотоводец Дмитрий Сенявин, три Российские царицы, математик Пафнутий Чебышев.

Глава региона уточнил, что сегодня Калужская область также славится своими добросовестными, самоотверженными и сильными жителями.