Губернатор Калужской области поздравил жителей с 80-летием со дня основания региона
Владислав Шапша обратился к калужанам и поздравил всех жителей Калужской области с круглой датой.
Губернатор отметил, что регион внес большой вклад в жизнь страны. Среди уроженцев Калужской земли такие яркие и великие личности, как маршал Победы Георгий Жуков, флотоводец Дмитрий Сенявин, три Российские царицы, математик Пафнутий Чебышев.
Глава региона уточнил, что сегодня Калужская область также славится своими добросовестными, самоотверженными и сильными жителями.
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