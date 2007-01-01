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Общество

Губернатор Калужской области поздравил жителей с 80-летием со дня основания региона

Софья Фирсова
09:57 сегодня
0 305
Читайте KP40.RU:

Владислав Шапша обратился к калужанам и поздравил всех жителей Калужской области с круглой датой.

Губернатор отметил, что регион внес большой вклад в жизнь страны. Среди уроженцев Калужской земли такие яркие и великие личности, как маршал Победы Георгий Жуков, флотоводец Дмитрий Сенявин, три Российские царицы, математик Пафнутий Чебышев.

Глава региона уточнил, что сегодня Калужская область также славится своими добросовестными, самоотверженными и сильными жителями.

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Лента комментариев
Boreven

Недавно я посетил Зеленоградск, и хочу поделиться своими впечатлениями об этом удивительном городе. Первое, что меня поразило, это красивая морская набережная и городской променад с протяжённым пляжем. Здесь можно наслаждаться морским бризом, гулять и любоваться видами. В Зеленоградске есть большой парк, который за городом сливается с большим сосновым бором. Зеленоградск — это тихий приморский городок, который подходит как для спокойного отдыха, так и для развлечений. И таких городков в области много. не удивительно, что Калининград стал популярен у туристов

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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