Жара в Калуге не дотянула до рекорда

1938 год сохранил за собой пальму первенства.

Четверг 4 июля стал самым жарким днем этого лета, однако до рекорда не дотянул даже, несмотря на то, что градусник раскалился до +34.

Как сообщил известный калужский метеоролог Татьяна Инкина телеграм-каналу Калужский мечтатель, рекорд 4 июля остался за 1938 годом, когда столбики термометров достигли отметки +35,1 градуса по Цельсию.

Примечательно, что 5 июля того же года стало еще жарче. Температура поднялась аж до +36,7. Но и этот рекорд также уже точно сохранит пальму первенства. Сегодня жара немного спадет.