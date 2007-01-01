Жара в Калуге не дотянула до рекорда
Четверг 4 июля стал самым жарким днем этого лета, однако до рекорда не дотянул даже, несмотря на то, что градусник раскалился до +34.
Как сообщил известный калужский метеоролог Татьяна Инкина телеграм-каналу Калужский мечтатель, рекорд 4 июля остался за 1938 годом, когда столбики термометров достигли отметки +35,1 градуса по Цельсию.
Примечательно, что 5 июля того же года стало еще жарче. Температура поднялась аж до +36,7. Но и этот рекорд также уже точно сохранит пальму первенства. Сегодня жара немного спадет.
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