Открылась выставка «Документальные раритеты Калужской области»

Представленная в государственном архиве документов новейшей истории экспозиция посвящена 80-летию со дня образования Калужской области. Среди экспонатов документы, книги, фотографии, сувениры, образцы продукции. Посетители выставки смогут узнать о восстановлении региона после войны, работе калужских предприятий, запуске первого троллейбуса, первых руководителях области, рождённых на калужской земле выдающихся ученых, композиторах и полководцах.

Выставка будет работать до 20 декабря

«Калужская область была образована 5 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета. Ещё гремели бои Великой Отечественной войны, но руководители страны уже думали о том, как наладить мирную жизнь, восстановить и развивать страну. Достижения наших дедов и прадедов – поколения победителей, заслуживают огромного уважения, необходимо сохранить историческую память об этих великих людях и событиях. Благодарю организаторов выставки, уверен, она вызовет большой интерес у калужан, особенно полезна она будет для представителей молодого поколения», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.