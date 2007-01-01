Назван ТОП-100 крупнейших IT-компаний России
Аналитический центр TAdviser подготовил новый рейтинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке, а также дополнительный список из 100 претендентов, которые могут войти в топ-100 в ближайшем будущем.
В рейтинг попали российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.
ТОП-5 крупнейших ИТ-компаний России:
- Ростех
- Холдинг Т1
- Fplus
- МТС
- ИКС Холдинг
TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. Суммарная выручка участников рейтинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.
Отмечается, что в первую пятерку крупнейших ИТ-бизнесов попала компания МТС, которая продемонстрировала лучшую динамику роста среди лидеров рейтинга и в результате поднялась на две строчки за год.
Выручка компании в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тысяч человек. Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Также экосистема перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform: решение полностью замещает иностранное ПО.