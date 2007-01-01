В Калуге наградили соцработников
Церемония награждения победителей регионального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания прошла в Калужском Доме Правительства.
Главная цель проекта -наградить работников, которые вносят в свой труд такие новшества, которые делают жизнь людей лучше. 35 участников предоставили экспертам свои проекты по 11 номинациям.Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Грамоты и Благодарственные письма вручил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.
Лента комментариев
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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