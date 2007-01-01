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В Калуге наградили соцработников

Софья Фирсова
11:42 сегодня
0 455
Читайте KP40.RU:

Церемония награждения победителей регионального этапа XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания прошла в Калужском Доме Правительства.

Главная цель проекта -наградить работников, которые вносят в свой труд такие новшества, которые делают жизнь людей лучше. 35 участников предоставили экспертам свои проекты по 11 номинациям.Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Грамоты и Благодарственные письма вручил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

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Лента комментариев
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Елисей Цуканов

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kaluzanin

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vitness

Ну если посмотреть правде в глаза, то по этой гимназии прошлой осенью прокуратура нашла массу нарушений: в школе отсутствует медработник, в ненадлежащем виде находится спортплощадка,выявлены нарушения законодательства о закупках.

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Дикий капитализм. Чего еще вы хотите?

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amorph

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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думаете их кто то принимал?

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