Эксперты назвали самые перспективные инвестиционные активы в третьем квартале

Фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и акции внутреннеориентированных секторов наиболее интересны для вложений в третьем квартале. Также сейчас подходящий момент для валютной диверсификации – доходности по валютным облигациям выросли, а рубль укрепился. Об этом рассказали аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» в ходе презентации инвестиционной стратегии на третий квартал 2024 года.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов отметил, что привлекательными для вложений остаются фонды денежного рынка, которые защищают от роста или спада цен на те или иные активы и дают хорошую доходность при высокой ключевой ставке. В портфеле также оптимально держать ОФЗ с плавающими купонами. В период жесткой монетарной политики они подстраиваются к текущим ставкам и устойчивы в цене.

- Кроме того, мы ждем стабилизацию доходностей «замещающих» облигаций на фоне адаптации участников рынка к текущему курсу рубля и завершения «замещений». Также на привлекательных уровнях находятся доходности наиболее ликвидных долговых инструментов в юанях, - уточнил Алексей Корнилов.

Аналитики прогнозируют совокупную доходность Индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев на уровне 12 %, Индекс может достичь 3239 пунктов при снижении ключевой ставки до 15,5 % в течение года. Ожидаемая дивидендная доходность оценивается в 8,7 %.

Интерес в III квартале по-прежнему представляют российские акции компаний из таких секторов как потребительский, финансовый и IT. Так, в 2023-2025 гг. ожидаемая чистая прибыль потребительского и финансового секторов будет выше, чем у Индекса Мосбиржи: +17,5 % и +11 % соответственно. Темпы роста прибыли IT-сектора еще выше – примерно 55 %. Аналитики по-прежнему делают акцент на акциях средней и малой капитализации, доходность которых опережает рынок.

Основные макроэкономические показатели в стратегии: