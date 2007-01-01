В первый месяц лета в Калуге поженились 289 пар
Статистику за июнь предоставили в городском ЗАГСе.
Впервые свадьбу сыграли 186 женщин и 190 мужчин. Повторно в брак женщины вступали чаще, чем мужчины.
Второй раз вышли замуж 103 калужанки, повторно женились 99 мужчин.
Самый популярный возраст среди калужских невест – от 18 до 24 лет, а у женихов – от 25 до 30 лет.
Лента комментариев
Василёк
денисов, три года назад, когда благоустроил чудеснейшую набережную, на которую теперь зайти и ее же упоминать стесняется, забыл заблаговременно там знаки запретов повесить, как против самокатов. А то глупые люди не понимают, что пляж оказывается для того, чтобы там нельзя было купаться. А "чудесный променад" уже каракулями всякими расчирикали вандалы....
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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