В России прошел первый архитектурный хакатон

В нем приняли участие 430 команд и 1200 индивидуальных участников.

Хакатон — командное соревнование, где участники разрабатывают прототип продукта или проект за ограниченное время. Это принципиально новый формат для нашей страны. Призовой фонд проекта составил 1,2 млн рублей.

Хакатон под названием ARCHI.Tech проходил в онлайн-формате с 31 мая по 30 июня. Мероприятие поддержал банк ВТБ, а его эксперты из команды департамента ИТ-архитектуры создали специальную методологию двухуровневого отбора участников: на первом этапе жюри выявляли «архитектурный» профиль участников, а на втором — оценивали их гибкие навыки (soft skills). Методология позволяла распределить решение задачи по трем категориям: «Архитектор стрима», «Архитектор системы» и «Архитектор данных». Хакатон состоял из регистрационного этапа, разминочной задачи, решение которой участники могли загрузить с 14 по 28 июня, и основной задачи, на решение которой отводилось 24 часа.

Руководитель департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент банка ВТБ Илья Старостин отметил, что среди участников были как начинающие, так и опытные специалисты. Средний возраст финалиста составил 30 лет.

«Мы обязательно продолжим практику проведения архитектурных хакатонов», — прокомментировал Илья Старостин.

В рамках хакатона участники попробовали свои силы в задачах, над которыми ежедневно работают ИТ-архитекторы. Участвовать можно было самостоятельно или командой.

Необходимо было выбрать один из трех уровней — простой, средний или сложный. На подготовку и загрузку решения было отведено 24 часа. В финал вышло 24 команды, которые затем представили жюри свои решения в формате питчей. По итогам презентации проектов жюри выбрало 9 команд-победителей, по 3 в каждой категории. Они разделили призовой фонд хакатона в размере 1 200 000 рублей: 170 тыс. рублей за первое место, 130 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за третье место.

Лучшими в категории «Архитектор стрима» стали: Alfa Masters, AdventureTime и «Зайчики». В категории номинации «Архитектор системы» — команды Java Boys, «Фыва» и единственный, среди победителей, участник без команды с ником «Дмитрий-76768». Команды «Эпсилон», Monikai и CAP стали победителями в категории «Архитектор данных».