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Союз женщин России подвёл итоги работы

Софья Фирсова
15:58 сегодня
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В Калуге прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения Союза женщин России. В конференции участвовали заместитель Губернатора Константин Горобцов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

Был представлен отчёт о деятельности калужского отделения Союза женщин России, а также избран новый состав правления и президиума. В своей работе Союз большое внимание уделял сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке материнства и детства, воспитанию подрастающего поколения, благотворительным акциям и помощи участникам специальной военной операции. Члены регионального отделения были награждены медалями и почётными грамотами, среди награждённых – депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

«Сделано очень много добрых и полезных дел. Члены Союза не только успешно трудятся в своих отраслях, но и активно участвуют в волонтёрской работе, деятельности территориального общественного самоуправления, помогают нам справиться с многочисленными вызовами нашего непростого времени: оказывают помощь нуждающимся, плетут маскировочные сети и носилки, шьют вещи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников. Своим трудом вы приближаете нашу победу! Благодарю всех членов Союза за активную жизненную позицию, за то, что подаёте прекрасный пример для всех нас, желаю успехов, мира, добра, здоровья и благополучия!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

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amorph

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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Василёк

привет всем, кто все еще думает, что для работы по какой-либо специальности в рф нужно сначала получить образование 🤣

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