Союз женщин России подвёл итоги работы

В Калуге прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения Союза женщин России. В конференции участвовали заместитель Губернатора Константин Горобцов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

Был представлен отчёт о деятельности калужского отделения Союза женщин России, а также избран новый состав правления и президиума. В своей работе Союз большое внимание уделял сохранению традиционных семейных ценностей, поддержке материнства и детства, воспитанию подрастающего поколения, благотворительным акциям и помощи участникам специальной военной операции. Члены регионального отделения были награждены медалями и почётными грамотами, среди награждённых – депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

«Сделано очень много добрых и полезных дел. Члены Союза не только успешно трудятся в своих отраслях, но и активно участвуют в волонтёрской работе, деятельности территориального общественного самоуправления, помогают нам справиться с многочисленными вызовами нашего непростого времени: оказывают помощь нуждающимся, плетут маскировочные сети и носилки, шьют вещи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников. Своим трудом вы приближаете нашу победу! Благодарю всех членов Союза за активную жизненную позицию, за то, что подаёте прекрасный пример для всех нас, желаю успехов, мира, добра, здоровья и благополучия!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.