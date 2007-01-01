В Кирове благоустраивают территорию у станции водоподготовки
Проводятся работы по реконструкции водозабора на улице Розы Люксембург.
Об этом рассказал глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.
При реконструкции используются перспективные технологии водоподготовки. Благодаря этому повысится качество питьевой воды в нескольких микрорайонах.
- Подрядная организация завершает работы на станции водоподготовки и преступает к благоустройству территории, - рассказал представитель власти.
Реконструкция ведется по федеральному проекту «Чистая вода».
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