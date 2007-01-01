На должность главного благоустроителя Калуги предложили бывшего полицейского

Напомним, что ранее своих постов лишились начальники МБУ «СМЭУ» и «Калугаблагоустройство» Михаил Васильев и Руслан Желтков соответственно. К окончательному решению привела инспекция окрестностей площади Победы, которую провел губернатор совместно с градоначальником.

Начальник управления городского хозяйства Александр Серяков предложил кандидатуру подполковника Александра Панова на должность директора МБУ «Благоустройство». С 2015 года Александр Панов занимал руководящие должности в управлении УМВД России по Калужской области. На данный момент подбор кандидатов продолжается.

Мы поговорили с Александром Серяковым и выяснили, почему он принял именно такое решение.

- Найти руководителя подведомственной организации нелегко. Видел много вопросов, почему в благоустройстве руководитель - подполковник МВД. В МБУ «Калугаблагоустройство» нужен свежий взгляд, - рассказал наш собеседник. - Возможно, отсутствие опыта в благоустройстве будет плюсом, ведь задача руководителя не высаживать цветы и не ухаживать за деревьями. В первую очередь, руководителем должен быть ответственный человек, который имеет опыт в структурировании работы всего учреждения таким образом, чтобы качество работы улучшалось. Панов Александр Петрович в 2000 г. окончил военный институт в г. Санкт-Петербурге, затем по 2004 год проходил военную службу в истребительном авиационном полку г. Курска – это сформировало в нем чувство ответственности и патриотизма, а так же исполнительность и дисциплину. С 2004 по 2014 г. занимался преподавательской деятельностью на военной кафедре в высшем учебном заведении в г. Москве, а с 2015 по настоящее время проходил службу на руководящих должностях в управлении МВД России по Калужской области. Служба в армии и дальнейшая работа в органах формирует способность мыслить нестандартно. Хочу отметить, что Панов Александр Петрович также отличный хозяйственник, что сейчас нам очень важно. Все это указывает на сильный и большой опыт, который поможет ему наладить систему в подведомственном учреждении и структурировать работу по новому – эффективнее, качественнее.