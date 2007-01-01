Городской голова Калуги запретил плавать в Оке у Гагаринского моста

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор признал правый и левый берега Оки пригодными для купания.

Однако во вторник, 2 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов на еженедельной планерке сказал, что на набережной Оки купаться запрещено.

- Купаться можно при наличии двух условий: если разрешил Роспотребнадзор и место оборудовано для купания, - подчеркнул градоначальник. – Набережная у Гагаринского моста, ее пляжная зона оборудованы для занятий волейболом и принятия воздушных ванн. Купаться там законодательно запрещено.

Однако в этот же день корреспондент kp40, прогуливаясь в обед на вышеупомянутой набережной, насчитала более двух десятков купающихся людей.