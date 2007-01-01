Калужан предупредили об отключениях электричества 4 и 5 июля
Горуправа опубликовала список домов.
4 июля в период с 9:00 до 16:00 света не будет на улицах:
Постовалова, 64,
Восточная, 33,
Никитина, 114-168.
5 июля с 9.00 до 12.00 отключат электричество на улицах:
Луначарского, 65,
Салтыкова-Щедрина, 2/61.
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sergey_l
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