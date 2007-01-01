В Калужской области пропала 58-летняя женщина
Во вторник, 2 июля, стало известно о пропаже 58-летней женщины в Медыни Калужской области. Об этом сообщают поисковики «Лизы Алерт».
Пропала Тарченко (Трухина) Лариса Алексеевна, 58 лет, г. Медынь, Калужская область.
С 22 июня 2024 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей:
- рост 170 см;
- телосложение нормальное;
- русые волосы;
- серо-голубые глаза.
Одежда: неизвестно.
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - обращаются поисковики к калужанам.
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