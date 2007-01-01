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Единственный 5-звездочный отель в Калуге с 1 июля сменил название

Софья Фирсова
13:30 сегодня
0 2315
Читайте KP40.RU:

Теперь Four Points by Sheraton, который находится на въезде в областной центр, будет работать под названием Azimut. Об этом пишет «РИА Новости».

Такие изменения связаны с тем, что у отеля сменился владелец, так как компания Marriott в 2022 году объявила о приостановке своей работы в России.

Новым владельцем отеля стала компания ФСК,

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Лента комментариев
5588

пусть с блогером варламовым пройдется. вот мы и посмотрим какой из него эффективный мэр. Которого, якобы, народ должен избирать.

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Повышение зарплаты в полтора раза с какого месяца ждать? Я работаю на город. С чего вдруг этот город решил что в меня доходы резко выросли?

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Василёк

пусть с блогером варламовым пройдется. вот мы и посмотрим какой из него эффективный мэр. Которого, якобы, народ должен избирать.

...
Общество
«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
08:50 сегодня
6 2013
ajax

Где - такой дом? Общага?

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00:05 сегодня
1 1273
ajax

Не просто - "хочется", а там, где "занесли" нужным людям!

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23:49 01.07
5 3908
ajax

Считаю действия г-на Денисова правильными! Он отличается от своих предшественников в лучшую сторону. Но вопрос: долго ли это продлится? Насколько его хватит? НЕУЖЕЛИ - PR-акция? Работы у него - непочатый край. Помочь ли с адресами/фото?

...
Общество
«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
23:46 01.07
6 2013
ajax

"...сухие деревья опились тоже..." -------- Что сделали, извините?

...
Общество
«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?
23:43 01.07
6 2013
ajax

Офигенная помощь стадиону от этих путешественников, своего рода - конюхов фёдоровых!))

...
Общество
Калужане проедут автостопом 15000 километров и поддержат проект «Народный стадион»
23:38 01.07
1 741
sergey_l

Помянем: молкомбинат, мелькомбинат, хладокомбинат, мясокомбинат, азаровский мясокомбинат, ВНИИМЭТ, завод тары и упаковки, завод радиооборудования, КЗАЭ, стадион "Центральный", кинотеатры "Космос", "Мир", "Спартак", аккордеонка, автовокзал, завод "Стройдеталь", завод "Трансмаш", "Бахус", центральный рынок. Добавляйте.

...
Общество
1 июля в Калуге торжественно открыли Казенный винный склад
20:48 01.07
11 6944
ajax

Разумеется, ТАКИЕ люди на ТАКИХ авто часто игнорируют предупреждающие знаки. И кто же вам - скажет?

...
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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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"...сухие деревья опились тоже..." -------- Что сделали, извините?

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