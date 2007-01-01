Единственный 5-звездочный отель в Калуге с 1 июля сменил название

Теперь Four Points by Sheraton, который находится на въезде в областной центр, будет работать под названием Azimut. Об этом пишет «РИА Новости».

Такие изменения связаны с тем, что у отеля сменился владелец, так как компания Marriott в 2022 году объявила о приостановке своей работы в России.

Новым владельцем отеля стала компания ФСК,