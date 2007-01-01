В Калуге с 1 июля начали курсировать рейсы в Череповец
В понедельник, 1 июля, стало известно, что калужане смогут летать в Череповец. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.
- Сегодня встретил первый рейс из Череповца. Это новое для Калуги направление. Рейс соединил Калугу с Череповцом и увеличил количество перелетов в Сочи, - уточнил министр.
По традиции, самолет приветствовали аркой из воды.
Из Калуги в Череповец можно будет летать 1 раз в неделю по понедельникам.
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