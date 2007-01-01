В Калужской области к борьбе с телефонными мошенниками присоединятся банки
В понедельник, 1 июля, проблему мошенничества с использованием новых технологий обсуждали на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти. О результатах проинформировали в пресс-службе Правительства Калужской области.
В ходе обсуждения стало ясно, что доля преступлений с использованием нейросети составляет 36% среди всех остальных. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что снизить уровень активности мошенников на данный момент не удается, поэтому стоит применить тактические меры, в том числе и в банковском секторе.
Губернатор предложил привлечь к борьбе с мошенниками экспертов-участников форума «Цифровая эволюция»
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