В Калужской области к борьбе с телефонными мошенниками присоединятся банки

С помощью искусственного интеллекта у жителей региона украли около 500 миллионов рублей.

В понедельник, 1 июля, проблему мошенничества с использованием новых технологий обсуждали на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти. О результатах проинформировали в пресс-службе Правительства Калужской области.

В ходе обсуждения стало ясно, что доля преступлений с использованием нейросети составляет 36% среди всех остальных. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что снизить уровень активности мошенников на данный момент не удается, поэтому стоит применить тактические меры, в том числе и в банковском секторе.

Губернатор предложил привлечь к борьбе с мошенниками экспертов-участников форума «Цифровая эволюция»