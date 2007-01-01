Калужские врачи вернулись из подшефного Первомайска
Во вторник, 2 июля, минздрав Калужкой области сообщил о возвращении в Калугу врачей, которые с 20 мая по 30 июня были откомандированы в Первомайск.
За месяц работы калужские врачи приняли 3 188 пациентов. Из них 2 517 человек получили плановую помощь, а 527 пациентам оказали экстренную неотложную.
Также врачи из Калужской области провели 121 операцию.
В состав бригады входили хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, невролог, эндокринолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, медицинская сестра-анестезист, операционная медицинская сестра и медицинская сестра перевязочной.
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