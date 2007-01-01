Калужане смогут проверить инструкторов перед опасными маршрутами

Такая возможность появилась с 1 июля.

После внесения коррективов в федеральный закон о туризме, путешественники смогут удостовериться в профессионализме инструктора-проводника с помощью QR-кода и единого реестра. Поправки, разработанные Минэкономразвития России и депутатами Госдумы коснулись горного, водного, лыжного, подводного, спелеологического и пешего спорта.

Заместитель директора Департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева отметила, что данные меры помогут обезопасить туристов и помочь людям отличить опытного человека от шарлатана.

Также Савельева рассказала, что с 1 июля все инструкторы-проводники будут обязаны проходить аттестацию и подтверждать свои навыки один раз в пять лет.