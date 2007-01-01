Калужане смогут проверить инструкторов перед опасными маршрутами
После внесения коррективов в федеральный закон о туризме, путешественники смогут удостовериться в профессионализме инструктора-проводника с помощью QR-кода и единого реестра. Поправки, разработанные Минэкономразвития России и депутатами Госдумы коснулись горного, водного, лыжного, подводного, спелеологического и пешего спорта.
Заместитель директора Департамента Минэкономразвития России Наталья Савельева отметила, что данные меры помогут обезопасить туристов и помочь людям отличить опытного человека от шарлатана.
Также Савельева рассказала, что с 1 июля все инструкторы-проводники будут обязаны проходить аттестацию и подтверждать свои навыки один раз в пять лет.
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