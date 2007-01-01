Во время «Дней Достоевского в Оптиной пустыни» покажут моноспектакль «Великий инквизитор»

Зрителей ждут 14 июля.

Моноспектакль начнется в 17:00. Актер Антон Макарский прочитает отрывок из романа «Братья Карамазовы».За музыкальное сопровождение будет отвечать симфонический оркестр «Глобалис». Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области.

В 19:00 начнется концертная программа для всей семьи.

Вход свободный, но для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте dostoevsky.optina.ru.