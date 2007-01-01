Губернатор Калужской области стал наставником в кадровой программе «Время героев»

Проект реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС по поручению президента России. Его целью является подготовка руководителей для органов госвласти и госкомпаний из числа участников и ветеранов СВО.

Владислав Шапша поможет участникам в личностном и профессиональном развитии, а также поделиться жизненным и управленческим опытом.

Первая встреча губернатора с подопечным состоялась в Мастерской управления «Сенеж» 28 июня. Им стал выпускник Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. А.М. Василевского полковник Александр Шляпников.

Во время диалога с Владиславом Валерьевичем он рассказал, что последовал примеру своего отца. У профессионального военного шесть наград, в том числе два ордена Мужества, медаль «За отвагу». С начала специальной военной операции он находится на фронте.

Губернатор выразил готовность оказать необходимую поддержку. Также глава региона убежден в том, что его подопечный должным образом применит свои профессиональные, а также человеческие качества на государственной службе.