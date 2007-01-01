Губернатор Калужской области стал наставником в кадровой программе «Время героев»
Владислав Шапша поможет участникам в личностном и профессиональном развитии, а также поделиться жизненным и управленческим опытом.
Первая встреча губернатора с подопечным состоялась в Мастерской управления «Сенеж» 28 июня. Им стал выпускник Военной академии войсковой противовоздушной обороны им. А.М. Василевского полковник Александр Шляпников.
Во время диалога с Владиславом Валерьевичем он рассказал, что последовал примеру своего отца. У профессионального военного шесть наград, в том числе два ордена Мужества, медаль «За отвагу». С начала специальной военной операции он находится на фронте.
Губернатор выразил готовность оказать необходимую поддержку. Также глава региона убежден в том, что его подопечный должным образом применит свои профессиональные, а также человеческие качества на государственной службе.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....