Аварийная бригада из Калужской области готовит поселок ЛНР к отопительному сезону
В воскресенье, 30 июня, стало известно, что аварийная бригада Калужской области готовит к отопительному сезону поселок в ЛНР.
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ области Вячеслав ЛЕЖНИН.
Бригада из Обнинска готовит к зиме жилой фонд поселка городского типа Карбонит. Поселок относится к подшефному городу Первомайск.
- Благодарю коллег за ответственный подход к решению проблем братского Первомайска, - сказал Вячеслав Лежнин.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
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