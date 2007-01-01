Калужане приняли участие в торжествах на Поклонной горе

В понедельник, 1 июля, по всей стране с 2009 года отмечается День ветеранов боевых действий. В этот раз делегация участников локальных конфликтов из Калужской области выехала в Москву.

Организатором поездки выступил Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И. Солдатенкова. Праздник собрал сотни ветеранов со всей страны. Встретились представители разных поколений и участники разных событий. Ведь испытаний во все времена было немало. Российские военные и гражданские специалисты отдавали свой долг и на Кубе, и в Египте, и в Камбоджи, и в Ливане, и, конечно в Чечне и Афганистане. В этом году на Поклонную гору прибыли и участники СВО.

Гостями праздника стали также делегации военнослужащих из Киргизии и Вьетнама. Собравшихся приветствовали старшие офицеры Российской армии, представители столичной администрации и Государственной думы. Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что статус ветерана должен быть законодательно укреплен, а сами участники вооруженных конфликтов должны получить максимальную социальную защиту.

Торжественную часть продолжил концерт, а гостей уже ждали полевые кухни с простой солдатской кашей.

- Но самым главным было общение воинов, прошедших пламя боев, переживших гибель товарищей,боль ранений и другие тяжелые испытания, - говорят калужане, побывавшие на празднике.