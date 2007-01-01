Калужане проедут автостопом 15000 километров и поддержат проект «Народный стадион»

Мы будем следить за передвижениями путешественников.

Ранее мы сообщали, что футбольный клуб «Калуга» запустил проект, в котором каждый калужанин может помочь в реконструкции тренировочной площадки «Спутник». В этом проекте самое главное не деньги, а то, сколько людей заинтересованы в строительстве стадиона и развитии футбола в регионе.

Сейчас проект поддержали уже 300 человек на сумму свыше 160 тысяч рублей.

Специалист по работе с болельщиками Александр Кук и его друг Илья Рубцов решили поддержать проект по-своему. Свое путешествие они посвятят еще и 15-летию клуба. Во время поездки молодые люди посетят не только Россию, но и Казахстан.

По пути на Дальний Восток Александр будет присылать видеообзоры стадионов из различных городов. Быть может, это вдохновит руководство клуба на новые идеи, касаемо реконструкции нашей тренировочной площадки "Спутник". Мы будем следить за событиями и рассматривать разные стадионы глазами двух калужан, которые по-настоящему болеют футболом и путешествиями.

- Наш маршрут - Калуга, Москва, Владимир, Уфа. Далее мы доедем до Челябинской области, до Миасса, и уже там спустимся вниз и поедем в Астану. После просмотра стадиона и столицы Казахстана, мы выезжаем до Горно-Алтайска, - отметил Александр. - Затем есть несколько вариантов, может быть, поедем через Кемерово и Красноярск, а оттуда до Байкала, либо наш маршрут будет через Кызыл и Хакасию, через Абакан. Оттуда мы попадем на автодорогу Красноярск-Улан-Удэ. После того, как по одному из маршрутов доберемся до Байкала, нам предстоит прямая дорога до Владивостока. Этой поездкой мы еще бы хотели показать безграничность нашей страны, ведь душа России - в ее природе, людях, таких разных обычаях и традициях.

В прошлом году калужане добрались автостопом до Байкала. На фото Александр Кук около стадиона в Кемерово.